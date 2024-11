Polizei Bochum

POL-BO: Drogen und Waffen sichergestellt: Polizei, Zoll und KOD führen Schwerpunkteinsatz durch

Bochum (ots)

Gezielte Bekämpfung der Kriminalität: Einen gemeinsamen Schwerpunkteinsatz haben die Polizei Bochum, das Hauptzollamt Dortmund sowie der hiesige Kommunale Ordnungsdienst (KOD) am Montagabend, 18. November, in Bochum durchgeführt. Neben unversteuerten E-Zigaretten stießen die Beamten auch auf Drogen und Waffen.

Kräfte von Zoll, Polizei und KOD kontrollierten vom Nachmittag bis in die Abendstunden zahlreiche Ladenlokale im Innenstadtbereich, in Hamme und in Wattenscheid.

In einem Kiosk in Bochum-Werne stellten Zivilpolizisten des Einsatztrupps Cannabis sowie Amphetamine in nicht geringer Menge sicher. Mit richterlichem Beschluss durchsuchten sie anschließend das Auto sowie die Wohnung des Kioskbetreibers und stellten hier eine größere Menge Bargeld sicher. In einem Kiosk in der Bochumer Innenstadt fanden Polizeibeamte ein Einhandmesser mit Schlagring, stellten es sicher und schrieben eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. In einem Handyshop im Innenstadtbereich stellten sie außerdem mehrere Ausweisdokumente sicher, die in sich in einer Schublade des Tresens befanden. In einem Ladenlokal in Wattenscheid fanden die Beamten gefälschte Taschen und Gürtel diverser Modemarken. Sie stellten diese sicher und schrieben eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Markengesetz.

In fünf Fällen ahndete der Zoll unversteuerte E-Zigaretten mit entsprechenden Strafanzeigen, der KOD wurde in zehn Lokalen wegen Verstößen gegen das Verpackungsgesetz sowie gegen die Preisangaben aktiv.

Die Polizei und ihre Ordnungspartner werden auch in Zukunft Schwerpunkteinsätze durchführen und sich damit aktiv für die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger einsetzen.

