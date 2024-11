POL-BO: 23-jähriger Bochumer beraubt - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots) - Erst abgelenkt, dann die Geldbörse entwendet - so ist es einer 43-jährigen Recklinghäuserin am Samstagabend, 16. November, in einem Supermarkt in Herne ergangen. Die Frau erledigte gegen 20 Uhr in einem Discounter an der Hammerschmidtstraße 76 ihren Einkauf, als sie von einem unbekannten Paar in ein Gespräch verwickelt wurde. Anschließend bemerkte sie, dass ihre Geldbörse, die sie in einem Jutebeutel ...

