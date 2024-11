Polizei Bochum

POL-BO: Duo entwendet Geldbörse im Supermarkt

Herne (ots)

Erst abgelenkt, dann die Geldbörse entwendet - so ist es einer 43-jährigen Recklinghäuserin am Samstagabend, 16. November, in einem Supermarkt in Herne ergangen.

Die Frau erledigte gegen 20 Uhr in einem Discounter an der Hammerschmidtstraße 76 ihren Einkauf, als sie von einem unbekannten Paar in ein Gespräch verwickelt wurde. Anschließend bemerkte sie, dass ihre Geldbörse, die sie in einem Jutebeutel mitgeführt hatte, nicht mehr da war.

Die Recklinghäuserin hielt die unbekannte Frau bis zum Eintreffen der Polizei fest; der Mann konnte jedoch flüchten.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 60 Jahre alt, kräftig gebaut, "südosteuropäisches Aussehen", graue Haare.

Seine mutmaßliche Komplizin, eine 60-jährige Frau ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde zur Polizeiwache gebracht.

Die Ermittlungen des Regionalkommissariats dauern an.

An dieser Stelle noch einmal wichtige Hinweise:

- Seien Sie stets aufmerksam! Rechnen Sie vor allem in Menschenmengen damit, dass Diebe Sie ablenken wollen, um Sie zu bestehlen. Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer.

- Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen unter dem Arm geklemmt und mit dem Verschluss zum Körper.

- Verwahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Mobiltelefon und Schlüssel nicht in der Einkaufstasche, dem Einkaufskorb oder Einkaufswagen und legen Sie Ihr Portemonnaie an der Kasse nicht aus der Hand.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell