LPI-NDH: Hund von Pkw erfasst und tödlich verletzt

Dachrieden (ots) - Am Montag ist ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Er befuhr kurz nach 5 Uhr die Landstraße 1015 aus Richtung Dachrieden in Fahrtrichtung Mühlhausen. Am Abzweig zur Bundesstraße 247 kam der Pkw bei Straßenglätte ins Schleudern. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Rückfragen ...

