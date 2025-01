Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk - Innerhalb einer Stunde - Raub und versuchter Einbruch - Polizeibekannter Mann mit Anscheinswaffe unterwegs - Festnahme - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Samstag, den 25. Januar 2025, 11:10 Uhr

Am gestrigen Vormittag nahmen Beamte der Polizeiinspektion Süd einen polizeibekannten Mann auf frischer Tat fest, der einen Raub und kurze Zeit später einen versuchten Einbruch begangen hatte. Hierbei drohte er mit einer Anscheinswaffe (Gegenstände, die einer echten Schusswaffe täuschend ähneln) und beging noch weitere Straftaten. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft erließ.

Polizeibeamte wurden zu einem Raub auf der Straße Auf'm Hennekamp entsandt. In einem dortigen Hotel, welches derzeit als eine Kommunale Unterbringungseinrichtung genutzt wird, hielt sich ein Mann unberechtigt in einem Zimmer auf. Nachdem dieser durch einen Mitarbeiter der Einrichtung festgestellt wurde, bedrohte er diesen mit einer Anscheinswaffe. Der Tatverdächtige raubte Schlüssel und Elektrogeräte, schlug und tritt daraufhin den Mitarbeiter und flüchtete in einem VW Golf vom Tatort. Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann circa eine halbe Stunde später bei einem versuchten Einbruch in ein Atelier auf der Merowinger Straße festgenommen werden. In der Nähe des Einbruchtatortes fanden Polizisten den VW Golf mit der Beute des Raubes und der Anscheinswaffe. Weiterhin gehörten die angebrachten Kennzeichenschilder an dem Golf nicht zum Fahrzeug. Der 32-jährige Pole, der hinreichend polizeibekannt ist, hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Der Tatverdächtige stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol, Blutproben wurden durch einen Arzt entnommen. Zu guter Letzt ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hatte Betäubungsmittel bei sich. Es wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Der Pole wurde einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft erließ.

