Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Wersten - Pkw kollidiert mit Straßenbahn - Zwei Schwerverletzte

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Sonntag, 26. Januar 2025, 00:28 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gegen Mitternacht wurden zwei Insassen eines Pkw schwer verletzt, nachdem das Fahrzeug mit einer Straßenbahn kollidiert war.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Opel Corsa auf der Kölner Landstraße in Fahrtrichtung Benrath. Das Fahrzeug war insgesamt mit fünf Personen aus Düsseldorf besetzt. In Höhe der Hausnummer 350a wendete der Fahrer, übersah eine hinter ihm fahrende Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Der 46-jährige Straßenbahnfahrer leitete umgehend eine Gefahrenbremsung ein und konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall wurden der Fahrer und ein 14-jähiger Fahrzeuginsasse schwer, sowie ein 18-jähriger Beifahrer leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Ein 20-jähriger Insasse wurde ebenfalls leicht verletzt und vor Ort medizinisch behandelt. Der fünfte Insasse blieb unverletzt. Der Straßenbahnfahrer sowie weitere Fahrgäste kamen nicht zu Schaden. Während der Unfallaufnahme musste die Kölner Landstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell