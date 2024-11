Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte Männer bestehlen Angestellte in Bekleidungsgeschäft

Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Am vergangenen Freitag (22. November) betraten zwei bislang unbekannte Männer ein auf der Kölner Straße ansässiges Bekleidungsgeschäft. Sie warteten, bis weitere Kunden das Ladenlokal verlassen hatten, sprachen dann die anwesende Angestellte an und verwickelten sie in ein Verkaufsgespräch. Beide Männer sprachen schlechtes Deutsch. Während die Angestellte mit einem der Männer sprach, verlor sie den anderen zwischenzeitlich aus den Augen. Nachdem die potenziellen Kunden das Geschäft verlassen hatten, stellte die Verkäuferin fest, dass ihr Handy weg war, dass im Kassenbereich auf einem Tresen lag. Der Tatverdächtige, der die Frau in ein Gespräch verwickelte, war 20 bis 30 Jahre alt und schlank. Er hatte kurze schwarze Haare, trug eine oliv-grüne Jacke und wirkte südländisch. Sein Begleiter trug eine schwarze Jacke, war etwa gleichalt und ebenfalls Südländer. Wer kann Angaben zur Identität der unbekannten Männer machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell