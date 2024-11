POL-HS: Laptop und Mobiltelefon aus Fahrzeug entwendet

Kreis Heinsberg (ots) - Wassenberg Birgelen - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus Am Samstag, dem 23.11.2024 von 21 Uhr bis ca. 23:45 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Haus auf der der Straße "Am Steg" einzudringen. Der Bewohner stellte Hebelspuren an der Haustür fest. Die Täter gelangten nicht ins Haus. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. i.A. Gottschalk, PHK Rückfragen bitte ...

