Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Parkrempler - Auto gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am Montag, 24.03.2025, im Zeitraum von 08.00 Uhr bis 13:00 Uhr, ist in Tiengen beim Parkplatz an der Wutach ein geparkter Pkw Mini von einem Unbekannten angefahren und beschädigt worden. Die 60jährige Lenkerin eines Pkw Mini parkierte ihr Auto auf dem großen Parkplatz an der Wutach im Bereich der dortigen Schulen. Während des Parkzeitraumes wurde die rechte Fahrzeugseite mitsamt Seitenspiegel beschädigt. Der Schaden dürfte mutmaßlich beim Ein-oder Ausparken eines daneben befindlichen Parkplatzes von einem unbekannten Fahrzeug verursacht worden sein. Es ist zu vermuten, dass das unbekannte Fahrzeug auf der linken Seite beschädigt sein dürfte. Der Polizeiposten Tiengen, 07741 8316-0, ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Rund um die Uhr kann auch das Polizeirevier Waldshut-Tiengen unter 07751 8316-0 erreicht werden.

