Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg und des WEISSEN RINGS zum Tag der Kriminalitätsopfer am 22. März 2025

Landkreis Harburg (ots)

Am 22. März 2025 wird der jährlich stattfindende Tag der Kriminalitätsopfer begangen - ein Tag, der die Belange und Bedürfnisse von Menschen in den Mittelpunkt stellt, die Opfer von Straftaten geworden sind. Dieser Tag dient nicht nur der Sensibilisierung der Öffentlichkeit, sondern auch der Information über bestehende Hilfsangebote und Unterstützungsmöglichkeiten.

In diesem Zusammenhang machen die Polizeiinspektion Harburg und der WEISSE RING mit gemeinsamen Aktionen auf die vielfältigen Hilfsangebote für Kriminalitätsopfer aufmerksam. Dabei geht es um die gesamte Bandbreite an Unterstützungsmöglichkeiten: vom Erstatten einer Strafanzeige über erforderliche Befragungen bis hin zu umfassenden Hilfsangeboten für Betroffene.

Die Informationsstände werden an folgenden Orten eingerichtet und stehen jeweils von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr bereit:

Seevetal (Meckelfeld) - Apotheke/Aldi (bei gutem Wetter) Edeka Dalinger (bei schlechtem Wetter), Neue Mitte Meckelfeld, Am Saal, 21217 Seevetal

Tostedt - Edeka Einkaufscenter Bade, Kastanienallee 2, 21255 Tostedt

Buchholz - famila-Markt, Nordring 4, 21244 Buchholz in der Nordheide

Winsen - famila-Markt, Löhnfeld 10, 21423 Winsen

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich zu informieren und ins Gespräch zu kommen. Vertreter der Polizei und des WEISSEN RINGS stehen für Fragen und Beratungen zur Verfügung und erläutern die Möglichkeiten der Opferhilfe sowie des Opferschutzes.

Mit dieser Aktion setzen die Polizeiinspektion Harburg und der WEISSE RING ein gemeinsames Zeichen für Solidarität und Unterstützung von Menschen, die durch Kriminalität in Not geraten sind. Sie möchten Mut machen, Hilfe in Anspruch zu nehmen und zeigen Wege auf, wie Betroffene kompetente und einfühlsame Unterstützung erhalten können.

####

Ansprechpartner der Polizei für diese Aktion: Kriminalhauptkommissar Carsten Bünger

Beauftragter für Kriminalprävention

Tel. 04181 285-108

carsten.buenger@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell