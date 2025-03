Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Frau bedroht Polizeibeamte mit Schusswaffe ++ Seevetal - Diebe kamen über eine Leiter

Tönnhausen (ots)

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Sonntag, 16.03.2025, gegen 21:20 Uhr, im Kolkweg in Tönnhausen. Eine 34jährige Frau hatte zunächst gegenüber einer Bekannten ihren Suizid angekündigt. Als die Polizei bei der Frau klingelten bedrohte diese die Beamten mit einem Gewehr. Im Verlauf eines Gespräches konnte die Frau dazu bewogen werden, das Gewehr abzulegen. Die Polizeibeamten konnten die Frau dann überwältigen und einem Krankenhaus zuführen.

Seevetal - Diebe kamen über eine Leiter

Bislang unbekannte Täter hebelten am vergangenen Wochenende an einem Einfamilienhaus im Dieselweg in Seevetal ein Fenster im 1. Obergeschoss auf. Dazu stellten sie eine aufgefundene Leiter an das Fenster. Im Haus haben der oder die Täter alle Räume durchsucht und sind dann mit aufgefundenem Schmuck geflüchtet. Hinweise nimmt die Polizei in Seevetal unter 04105/6200 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell