Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Fahrradgeschäft - Polizei sucht Zeugen ++ Buchholz - Flucht über fremden Balkon - 34-Jähriger in Psychiatrie eingewiesen

Winsen (ots)

Einbruch in Fahrradgeschäft - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zu Donnerstag, 13.03.2025, in der Zeit zwischen 18 und 08 Uhr, sind Diebe in das Fahrrad-Outlet an der Hamburger Straße eingebrochen. Die Täter hatten dazu eine Hintertür aufgehebelt. Anschließend brachten sie 15 E-Bikes aus dem Geschäft und transportierten sie auf noch unbekannte Weise ab.

Zeugen, denen in der Nacht im Bereich des Geschäftes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Buchholz - Flucht über fremden Balkon - 34-Jähriger in Psychiatrie eingewiesen

Gestern, 13.03.2024, gegen 11:50 Uhr, wurde die Polizei wegen Streitigkeiten in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Berliner Straße gerufen. Als Beamte vor Ort eintrafen, hatte der 34-jährige Verursacher die Wohnung seines Bekannten bereits verlassen und war - nahezu unbekleidet - in ein Nachbarhaus gelaufen. Dort öffnete ihm ein Bewohner im dritten Stock die Tür. Der 34-Jährige lief durch die Wohnung auf den Balkon und versuchte, nach unten zu klettern. Dabei fiel er auf die darunter liegenden Balkonbrüstungen und schließlich auf die Grünfläche. Glücklicherweise verletzte sich der Mann dabei nur leicht. Er konnte von Beamten ergriffen und fixiert werden. Hierbei leistete der Mann Widerstand, spuckte einem Polizisten ins Gesicht.

Dem Beschuldigten, der nach ersten Erkenntnissen unter Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Arzt ordnete die Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung an. Gegen den 34-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell