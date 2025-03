Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fallrohre von Firmengebäude abmontiert ++ Marschacht/Rönne - Anhänger mit Fassadengerüst entwendet ++ Stelle - Zeugensuche nach wiederholten Sachbeschädigungen an Pkw ++ u.w.M.

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Fallrohre von Firmengebäude abmontiert

Im Zürnweg haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch, 12.3.2025, mehrere Kupferfallrohre von der Front eines Firmengebäudes abmontiert und gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1.500 EUR. Einem Zeugen war gegen 3:15 Uhr ein Kleintransporter mit abgedeckten Kennzeichen in der Straße aufgefallen. Möglicherweise transportieren die Täter damit ihre Beute ab. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei in Seevetal zu melden.

Marschacht/Rönne - Anhänger mit Fassadengerüst entwendet

Ein Anhänger, auf dem sich ein Fassadengerüst befand, ist in der Nacht zu Mittwoch, 12.3.2025, von Unbekannten gestohlen worden. Der PKW-Anhänger stand vor einem Einfamilienhaus an der Elbuferstraße und war mit einem Kastenschloss gesichert. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 21:30 Uhr und 7:45 Uhr.

Der Gesamtwert der Beute wird auf rund 10.000 EUR geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Marschacht, Tel. 04176 948930.

Stelle - Zeugensuche nach wiederholten Sachbeschädigungen an Pkw

In den Straßen Am Sandberg und Hansastraße kam es in den letzten Wochen zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Pkw. Insgesamt hat die Polizei seit dem 24.02.25 acht Strafanzeigen aufgenommen. Nicht immer ist der Tatzeitraum näher einzugrenzen.

Es waren Pkw verschiedener Marken betroffen. Bei den Fahrzeugen, die zum Teil an der Straße, zum Teil auf Grundstücken geparkt waren, wurde der Lack zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Stelle unter der Telefonnummer 04174 668980 entgegen.

Seevetal/A 39 - Unfall nach Spurwechsel

Ein 75-jähriger Mann hat am Mittwoch, 12.3.2025, gegen 10:30 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der A 39 verursacht. Der Mann war mit seinem Mitsubishi in Richtung Lüneburg unterwegs. Als er zum Überholen vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er den von hinten herannahenden Audi eines 20-jährigen Mannes. Dieser wich dem Mitsubishi aus, touchierte dabei aber den VW einer 47-jährigen Frau. Ihr Wagen geriet ins Schleudern, prallte zunächst gegen die Mittelschutzplanke und schließlich gegen die Außenschutzplanke. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt.

Für die Unfallaufnahme musste die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 45.000 EUR.

