Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Teile von PKW abmontiert ++ Seevetal/A1 - Auffahrunfall

Bendestorf (ots)

Teile von PKW abmontiert

Erneut kam es in Bendestorf zu einem Diebstahl von PKW-Teilen. In der Zeit zwischen Montag, 10.3.2025, 18 Uhr und Dienstag, 6:45 Uhr, ist einen Porsche, der in der Kirchstraße auf einem Privatgrundstück stand, von Unbekannten angegangen worden. Die Täter öffneten das Fahrzeug und bauten unter anderem Lenkrad, Scheinwerfer, Spiegel und Stoßstange ab. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Kirchstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden.

Seevetal/A1 - Auffahrunfall

Ein 61-jähriger Mann hat gestern, 11.3.2025, einen Auffahrunfall auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg verursacht. Gegen 13:15 Uhr staute sich der Verkehr kurz hinter der Anschlussstelle Seevetal-Maschen. Der 61-Jährige erkannte das zu spät und fuhr mit seinem Mazda auf den Kleintransporter eines 39-Jährigen auf. Dieser wurde noch auf den davor stehenden Skoda eines 44-jährigen Mannes geschoben. Bei dem Aufprall wurde dieser leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 16.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell