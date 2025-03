POL-WL: PKW ausgeschlachtet ++ Seevetal/Meckelfeld - Trickdieb stahl Halskette ++ Buchholz/A261 - Nach Unfallflucht Führerschein beschlagnahmt

Polizeiinspektion Harburg

Bendestorf (ots)

PKW ausgeschlachtet

An der Straße Hinter dem Holze haben Diebe in der Nacht zu Montag, 10.3.2025, einen Mercedes aufgebrochen und zahlreiche Teile davon entwendet. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 19:45 Uhr und 7 Uhr.

Die Täter demontieren die Frontschürze mitsamt der Scheinwerferelemente. Außerdem bauten sie das Multifunktionslenkrad ab. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die in der Nacht in der Straße Hinter dem Holze unterwegs waren, nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Seevetal/Meckelfeld - Trickdieb stahl Halskette

Eine 86-jährige Frau ist am Montag, 10.3.2025, gegen 16 Uhr, von einem unbekannten Mann bestohlen worden. Die Frau war mit ihrem Rollator auf dem Gehweg an der Straße Behnweg unterwegs, als der circa 40 Jahre alte Mann auf sie zukam. Der Unbekannte sagte etwas von "Kälte" und richtete der Frau ungefragt den Mantelkragen auf. Anschließend fragte er noch nach einer Adresse in der Nähe, entfernte sich dann aber wieder. Die Frau setzte ihren Weg fort. Wenig ich später bemerkte sie das Fehlen ihrer goldenen Halskette mit Anhänger in Form eines Fisches.

Der Unbekannte war circa 180 cm groß, circa 40 Jahre alt und sprach Deutsch mit Akzent. Er trug dunkle Kleidung. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Buchholz/A261 - Nach Unfallflucht Führerschein beschlagnahmt

Eine 76-jährige Frau hat gestern, 10.3.2025, einen Unfall auf der A261 verursacht. Gegen 20 Uhr war die Frau mit ihrem PKW gegen die Mittelschutzplanke gefahren. Anschließend setzt sie ihre Fahrt mit circa 20 km/h auf der A1 in Richtung Hamburg fort. Zeugen meldeten den Vorfall.

Als Beamte im Bereich der Maschener Kreuzes auf den Wagen trafen, fuhr bereits ein Lkw mit Warnblinklicht hinter der langsam fahrenden Pkw. Wie Zeugen später angaben, mussten mehrere Verkehrsteilnehmer dem Fahrzeug ausweichen.

Als die Beamten die Frau kontrollierten, gab sie an, den Unfall gar nicht bemerkt zu haben. Weiter schilderte sie, dass es ihr seit Wochen körperlich nicht gut gehe. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und beschlagnahmten den Führerschein der Frau. Aufgrund ihres schwachen Gesamtzustandes wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell