Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Teile von PKW abmontiert ++ Winsen - Mehrere PKW beschädigt ++ Seevetal/Maschen - Auffahrunfall nach Bremsmanöver, Polizei sucht Verursacher ++ Seevetal/Meckelfeld - Zeugensuche nach Auffahrunfall

Neu Wulmstorf (ots)

Teile von PKW abmontiert

In der Gumbinner Straße haben Diebe in der Nacht zu Sonntag, 9.3.2025, mehrere Teile von einem PKW abmontiert und gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 13:00 Uhr. Die Täter entwendeten von dem BMW unter anderem die Rückfahrkamera, mehrere Parksensoren sowie Teile der Reinigungsanlage. Der Gesamtschaden wird auf rund 4000 EUR geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Neu Wulmstorf unter der Tel.-Nr. 040 33441990 entgegen.

Winsen - Mehrere PKW beschädigt

In der Straße Große Gänseweide sind in der Nacht zu Sonntag, 9.3.2025, mindestens vier geparkte PKW beschädigt worden. An den Fahrzeugen verschiedener Marken wurde der Lack auf der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 EUR geschätzt. Alle vier Fahrzeuge standen in einer Parkbucht am Fahrbahnrand.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Winsen unter der Tel.-Nr. 04171 7960 entgegen.

Seevetal/Maschen - Auffahrunfall nach Bremsmanöver, Polizei sucht Verursacher

Am Sonntag, 11.03.2025, hat die Polizei einen Auffahrunfall auf der Winsener Straße aufgenommen. Nach Schilderung der Beteiligten sowie eines Zeugen, hat die Fahrerin eines blauen VW Golf 5, der in Richtung Maschen auf der Straße unterwegs war, gegen 14.10 Uhr abrupt gebremst. Ein 39-jähriger Mann, der mit einem Lkw direkt dahinter unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß mit dem Wagen der Frau vermeiden. Ein 52-jähriger Mann fuhr jedoch mit seinem Opel auf den Lkw des 39-Jährigen auf. Die Fahrerin des Golfs setzte ihre Fahrt fort. Der Opel musste abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen die Angaben zu der Verursacherin machen können. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04105 6200.

Seevetal/Meckelfeld - Zeugensuche nach Auffahrunfall

Bereits am Freitag, 07.03.2025, kam es gegen 12:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Meckelfeld. Nachdem ein Bus des örtlichen Nahverkehrs vom Appenstedter Weg nach links in die Seevetalstraße einbog, kam es unmittelbar dahinter zu einem Auffahrunfall zwischen zwei weiteren Fahrzeugen. Hierbei wurde ein 26-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Zudem kam es zu erheblichen Sachschäden an den beteiligten Fahrzeugen.

Um den genauen Unfallhergang ermitteln zu können, sucht die Polizei Zeugen des Unfalls. Insbesondere Fahrgäste aus dem Bus, welche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

