POL-ESW: Autofahrer unter Rauschmittel u. ohne Führerschein; gg. Beifahrer lag Haftbefehl vor

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Zusammenstoß zwischen Pkw und Ackerschlepper; Schaden 9000 Euro Ein 50-Jähriger Autofahrer aus Eschwege ist am Donnerstagnachmittag um 14.33 Uhr mit einem Ackerschlepper kollidiert, als er diesen in der Honer Straße in Oberhone überholen wollte. Der in Fahrtrichtung Reichensachsen vorausfahrende Ackerschlepper wurde von einem 72-Jährigen aus Eschwege gefahren, der nach links in den Friedhofsweg abbiegen wollte. Dies hatte der ...

