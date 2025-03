Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kind angefahren ++ Tostedt - Einbruch in Einfamilienhaus ++ Salzhausen - PKW-Teile entwendet ++ Neu Wulmstorf - Heidefläche in Brand gesetzt

Seevetal/Maschen (ots)

Kind angefahren

Auf der Alten Bahnhofstraße kam es gestern, 5.3.2025, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 20:45 Uhr war ein 56-jähriger Mann mit seinem PKW in der Straße unterwegs, als plötzlich ein achtjähriges Mädchen zwischen zwei am Fahrbahnrand geparkten PKW hindurch auf die Fahrbahn lief. Der Mann konnte seinen PKW nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und stieß mit dem Mädchen zusammen. Die Achtjährige wurde verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Tostedt - Einbruch in Einfamilienhaus

Im Baumschulenweg sind Diebe am Mittwoch, 5.3.2025, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. In der Zeit zwischen 12:15 Uhr und 22 Uhr hebelten die Täter ein rückwärtiges Fenster auf und drangen so in das Haus ein. Sie durchsuchten zahlreiche Räumlichkeiten. Ob sie Beute machen, ist noch unbekannt. Allein der Sachschaden wird auf rund 1000 EUR geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Telefon 04181 2850.

Salzhausen - PKW-Teile entwendet

Ein 3er BMW ist in der Nacht zum Mittwoch, 5.3.2025, von Dieben aufgebrochen worden. Das Fahrzeug stand auf einem Grundstück an der Straße Am Hang. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und entriegelten so den Wagen. Anschließend bauten sie die Frontscheinwerfer aus und machten sich damit aus dem Staub.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04172 986610 bei der Polizei in Salzhausen zu melden.

Neu Wulmstorf - Heidefläche in Brand gesetzt

Rund 500 Quadratmeter Heidefläche sind gestern, 5.3.2025, im Gebiet an der ehemaligen Panzerringstraße in Brand geraten. Nachdem Zeugen das Feuer gegen 12:40 Uhr gemeldet hatten, wurde die Fläche von der Freiwilligen Feuerwehr Neu Wulmstorf abgelöscht.

Wie sich herausstellte, hatten Kinder auf der Fläche gespielt. Ein zwölfjähriger Junge hat dabei einen Böller entzündet und dadurch die Fläche in Brand gesetzt. Er wurde von der Polizei an seine Eltern übergeben.

Auch in Buchholz musste die Feuerwehr zu einem Flächenbrand ausrücken. Auf einer Wiese zwischen den Straßen B 75 und Kornblumenstraße hatten Zeugen gegen 13:40 Uhr Rauch bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Ein Verursacher steht hier bislang nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell