POL-WL: Fußgänger schwer verletzt ++ Bendestorf - Zwei Pkw aufgebrochen und Fahrzeugteile gestohlen ++ Neu Wulmstorf - 1000 Euro bei Geldwechseltrick erbeutet ++ Buchholz/Sprötze - Vorfahrt missachtet

Fußgänger schwer verletzt

Ein 34-jähriger Mann ist am Dienstag, 4.3.2025, bei einem Verkehrsunfall auf dem Schloßring schwer verletzt worden. Gegen 18:45 Uhr überquerte der Mann wenige Meter neben einem Fußgängerüberweg die Straße und wurde dabei vom Pkw einer 47-jährigen Frau erfasst. Die Frau, die in Richtung Hansestraße unterwegs war, hatte den Mann auf der Fahrbahn hinter dem Fußgängerüberweg offenbar zu spät bemerkt. Der 34-jährige fiel auf den PKW und wurde anschließend auf die Straße geschleudert. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Fahrerin des Pkw erlitt einen Schock und wurde vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Zur Unfallzeit waren die Straßenlaternen im Bereich des Schloßrings ausgefallen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurde ein Gutachter eingesetzt, der sich vor Ort ein Bild von der Spurenlage machte.

Bendestorf - Zwei Pkw aufgebrochen und Fahrzeugteile gestohlen

In der Nacht zu Dienstag, 4.3.2025, haben Diebe in Bendestorf zwei Pkw aufgebrochen. In der Zeit zwischen 20:10 Uhr und 7:35 Uhr traf es einen 5er BMW, der auf einem Parkplatz an der Straße Am Irmenhof stand. Die Täter öffneten das Fahrzeug und bauten Teile des Armaturenbretts sowie der Mittelkonsole aus. Zudem stahlen sie einen Außenspiegel.

Im Waldfriedenweg war ein Mercedes, der in einem Carport auf einem Privatgrundstück stand, betroffen. In der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 7:30 Uhr schnitten die Täter das Stoffverdeck des Fahrzeugs auf und bauten anschließend Lenkrad, vordere Stoßstange und Scheinwerfer ab.

In beiden Fällen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden.

Neu Wulmstorf - 1000 Euro bei Geldwechseltrick erbeutet

Ein Ehepaar ist am Dienstag, 4.3.2025, Opfer eines Taschendiebes geworden. Die beiden Senioren hatten gegen 16:30 Uhr Geld in der Haspa-Filiale an der Bahnhofstraße abgehoben und sich gerade auf dem Parkplatz in ihr Auto gesetzt, als ein unbekannter Mann an das Fahrzeug trat und darum bat, ihm Münzgeld zu wechseln. Im Gespräch täuschte er vor, dass Kleingeld in die Handtasche der Frau gefallen sei, und griff dort hinein. Hierbei nahm er unbemerkt 1000 Euro Bargeld aus der Handtasche und entfernte sich damit.

Kurz danach bemerkten die Eheleute den Diebstahl und erstatteten Anzeige bei der Polizei. Der Unbekannte war circa 160-170 cm groß und von schlanker Statur. Er hatte dunkle, kurze Haare und war mit einer dunklen Jacke bekleidet. Hinweise bitte an die Polizei Neu Wulmstorf, Tel. 040 33441990.

Buchholz/Sprötze - Vorfahrt missachtet

Auf der Bundesstraße 3 (Hannoversche Straße) kam es am Dienstag, 4.3.2025, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 7:45 Uhr wollte eine 18-jährige Frau mit ihrem Toyota aus der Trelder Dorfstraße nach rechts auf die B3 einbiegen. Hierbei übersah sie offenbar den von links kommenden Renault Master eines 64-jährigen Mannes und stieß mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW der 18-Jährigen auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Die Frau verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

