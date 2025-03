Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Vorläufige Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung ++ Tostedt und Buchholz/Holm-Seppensen - Pkw-Aufbrüche

Winsen (ots)

Vorläufige Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Gestern, 6.3.2025, gegen 15:20 Uhr, wählten mehrere Zeugen den Polizeinotruf und meldeten eine Schlägerei zwischen drei Personen in der Bahnhofstraße. Sofort wurden mehrere Streifenwagen zur Örtlichkeit entsandt. Den zuerst eintreffenden Beamten bot sich ein unübersichtliches Bild, weil mittlerweile zahlreiche Zeugen und Schaulustige auf der Straße zusammengekommen waren. Letztlich konnten die Beamten drei Männer identifizieren, die an der Auseinandersetzung beteiligt waren.

Nach Angaben der Zeugen hatten ein 28- und ein 35-jähriger Mann nach einem kurzen verbalen Streit begonnen, auf einen 23-Jährigen einzuschlagen und, als er bereits am Boden lag, auf ihn eingetreten. Anschließend liefen die beiden in Richtung der Sankt-Georg-Straße davon. Der ursprünglich Angegriffene verfolgte die beiden und hatte dabei nach Zeugenangaben ein Messer in der Hand. In der Sankt-Georg-Straße kam es dann vermutlich auf einem Grundstück erneut zu einem Zusammentreffen, wobei der 35-Jährige mit dem Messer leicht verletzt wurde.

Der 23-Jährige und der 35-Jährige kamen zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen alle drei Beteiligten wurden Strafverfahren wegen wechselseitiger, gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der Hintergrund der Streitigkeiten ist noch unbekannt.

Der 35-Jährige, der nach ersten Erkenntnissen der Hauptaggressor ist und bereits mit anderen Körperverletzungsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde vorläufig festgenommen. Derzeit prüft die Staatsanwaltschaft Lüneburg die Beantragung eines Haftbefehls.

Tostedt und Buchholz/Holm-Seppensen - Pkw-Aufbrüche

In der Nacht zu Donnerstag, 06.03.2025, haben Diebe in Tostedt und in Holm-Seppensen insgesamt vier Pkw aufgebrochen und daraus Teile entwendet.

Im Himmelsweg und im Brombeerweg traf es zwei VW Caddy, aus denen die Täter die Infotainment-Systeme ausbauten.

In Holm-Seppensen waren zwei Fahrzeuge der Marke Mercedes betroffen. Im Vesperweg montierten die Täter die Frontscheinwerfer eines Wagens ab. Im Falkenweg stahlen sie das Lenkrad, nachdem sie die Scheinwerfer offenbar nicht lösen konnten.

Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Telefon 04181 2850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell