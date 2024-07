Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zugmaschine einer Speditionsfirma in Nordenham entwendet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am 30. Juni 2024, in einem Zeitraum von circa 01:00 Uhr bis 02:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter unbefugt Zutritt auf das Gelände einer Speditionsfirma, welche sich in der Straße "Zur Plate" in Nordenham befindet.

Auf dem Firmengelände entwendete die Täterschaft unter Nutzung eines Originalschlüssels, welcher zuvor durch Aufhebeln eines Bürocontainers beschafft werden konnte, eine Zugmaschine der Speditionsfirma. Ermittlungen ergaben, dass die Täterschaft das Firmengelände mit dem Fahrzeug gegen 02:00 Uhr verlassen hat.

Die Zugmaschine konnte im Nachgang im Bereich Bremerhaven abgestellt festgestellt werden.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die im oben genannten Zeitraum Beobachtungen im Bereich der Speditionsfirma gemacht haben und Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04731/26940 von der Polizei Nordenham entgegengenommen.

