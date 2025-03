Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 07.03.2025 12:00 Uhr bis Sonntag, 09.03.2025 12:00 Uhr

Rosengarten (ots)

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Im Heinrich-Wildung-Weg versuchten unbekannte Täter am Freitagabend gegen 20:45 Uhr in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Hierfür kletterten sie über die Garage auf das Dach des Hauses und hebelten am Badezimmerfenster. Als sie sich ins Erdgeschoss begaben, wurde die Alarmanlage durch einen Bewegungsmelder ausgelöst. Unter Mitnahme von Diebesgut flüchteten die Täter wieder über das Dach in unbekannte Richtung. Trotz sofortiger intensiver Absuche des Nahbereichs mit dem Hubschrauber konnten die Täter nicht gefasst werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181-2850 zu melden

Buchholz - Einbruch in Bäckerei

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde erneut in eine Filiale der Bäckerei Schrader eingebrochen. Dieses Mal drückten die unbekannten Täter die elektronische Schiebetür des Haupteinganges in der Breiten Straße auf. Gezielt wurde das Büro betreten und durchwühlt. Die Täter konnten mit dem Diebesgut unerkannt wieder flüchten.

Buchholz - Diebstahl eines E-Scooters

Im Itzenbüttler Weg wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag der angeschlossene E-Scooter des 15-Jährigen Eigentümer entwendet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181-2850 zu melden.

Buchholz - Ermittlungserfolg nach Reifendiebstahl

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden in Hamburg von einem Mercedes AMG alle Reifen samt hochwertigen Alufelgen abmontiert und entwendet. Diese wurden am Samstagvormittag bei Ebay Kleinanzeigen zum Verkauf inseriert. Mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss konnten die Reifen bei einem der Täter hier in Buchholz im Keller aufgefunden und sichergestellt werden. Den Tätern drohen nun diverse Strafverfahren unter anderem wegen Diebstahl und Hehlerei.

BAB 7 - Unter Alkoholeinfluss andere Verkehrsteilnehmer gefährdet

Am Samstagmorgen, in der Zeit von 00:45 Uhr - 01:00 Uhr, meldeten gleich mehrere Verkehrsteilnehmer einen auffällig fahrenden Pkw auf der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Garlstorf und Thieshope. Das Fahrzeug wurde in so starken Schlangenlinien geführt, dass es beinahe zu zwei Verkehrsunfällen gekommen wäre. Dank weiterer Zeugenhinweise konnte der Pkw auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg durch die Autobahnpolizei angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Schnell konnte der Grund für die unsichere Fahrweise ausgemacht werden, denn der 27-jährige Hamburger pustete einen Wert von 1,34 Promille.

Neben der Sicherstellung seines Führerscheins und einer Blutentnahme wurde wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Die Autobahnpolizei Winsen (L.) bittet Zeugen oder Geschädigte, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen machen können, sich bei dem PK BAB Winsen (L.) zu melden (04171-796200).

BAB 7 - In Schlangenlinien unterwegs

Gegen 02 Uhr meldete am Sonntagmorgen ein aufmerksamer Autofahrer auf der A7, zwischen den Anschlussstellen Egestorf und Garlstorf, einen in Schlangenlinien geführten Pkw.

Auch hier konnte, nachdem das Fahrzeug durch die Polizei gestoppt und kontrolliert wurde, beim 48-jährigen Fahrzeugführer eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Der durchgeführte Test ergab einen Wert von 1,83 Promille.

Gegen den Hamburger wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins durchgeführt.

BAB 261 - Eingeschlafen und Unfall verursacht

Am Sonntagmorgen verunfallte gegen 03 Uhr ein Pkw auf der BAB 261 in Fahrtrichtung Bremen. Unmittelbar vor dem Buchholzer Dreieck fiel der aus dem Landkreis Harburg stammende 30-jährige Fahrzeugführer in einen Sekundenschlaf, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Schutzplanke. Am Pkw und der Schutzplanke entstand Sachschaden, verletzt wurde zum Glück niemand.

Gegen den Führer des Pkw wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Winsen (Luhe) - Gestohlenes Fahrrad wieder aufgefunden

Am Freitag wurde das Fahrrad eines jungen Mannes am Bahnhof in Hittfeld gestohlen. Der rechtmäßige Eigentümer konnte dieses anschließend jedoch in Winsen (Luhe) orten und verständigte die Polizei. Durch diese konnte das Fahrrad am Standort der Ortung festgestellt und wieder an den Eigentümer übergeben werden. Im Weiteren konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Stöckte - Brand einer Mülltonne

Am Samstagnachmittag ist es zu einem Brand einer Mülltonne gekommen. Ursache war ersten Ermittlungen zufolge vermutlich noch heiße Asche, welche in der Mülltonne entsorgt wurde. Durch aufmerksame Nachbarn und Passanten konnte das Feuer glücklicherweise noch rechtzeitig entdeckt und gelöscht werden, bevor es auf einen Pkw und ein Wohnhaus neben der Mülltonne übergreifen konnte. Die Polizei warnt nochmals davor heiße Asche im Müll zu entsorgen!

