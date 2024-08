FW Hannover: Zimmerbrand in der Südstadt

Hannover (ots) - Am gestrigen Mittwochabend musste die Feuerwehr Hannover am Uslarplatz in Hannover Bothfeld eine gewittergeschädigte Douglasie fällen. Der rund 25 Meter hohe Baum war in der vergangenen Woche durch einen Blitzeinschlag so stark beschädigt worden, dass er nun umzustürzen drohte. Hierzu kamen ein Feuerwehrkran und Höhenretter zum Einsatz. Menschen kamen nicht zu Schaden. Am vergangenen Freitag ...

mehr