FW-BN: Folgemeldung Kampfmittelfund Bonn-Duisdorf

Bonn (ots) - Bonn, Dienstag, 16.04.2024, 01:45 Uhr In der Zwischenebene des U-Bahnhofs Bonn Bad-Godesberg kam es heute am frühen Morgen zu einem Brand im Bereich einer Rolltreppe. Dort hatten Baumaterialien und Teile der Rolltreppe gebrannt. Der Brand konnte durch die ersten Feuerwehreinheiten schnell gelöscht werden. Durch den Brand wurde der Bereich stark verraucht. Zwei Personen konnten aus dem Bahnhof unverletzt in ...

mehr