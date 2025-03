Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach Brand einer Turnhalle - Polizei hat zwei Tatverdächtige ermittelt

Tostedt (ots)

Nach dem Brand der im Abriss befindlichen Schulsporthalle am 25.02.2025 (Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/5979344) konnte die Polizei mittlerweile zwei Tatverdächtige ermitteln. Die beiden Männer im Alter von 19 und 23 gerieten in den Fokus der polizeilichen Ermittlungen, nachdem sich auf einen Zeugenaufruf mehrere Personen bei der Polizei gemeldet und auf ein Video hingewiesen hatten, das in Tostedt kursierte.

Am Mittwoch, 12.03.2025 wurde die Wohnung der beiden Männer in Buchholz durchsucht, nachdem die Staatsanwaltschaft Stade einen entsprechenden Beschluss beantragt hatte. Hierbei wurden Datenträger sichergestellt, die nun ausgewertet werden müssen.

Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Tatverdächtigen am Abend des 25.02.2025 in der Ruine der Halle waren und dort eine Turnmatte angezündet hatten, was in der Folge den Vollbrand der Halle auslöste.

