Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag, 14.03.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 16.03.2025, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Verkehrsunfallfluchten - die Polizei sucht Zeugen

Marschacht - Am Samstag zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr wurden zwei abgestellte PKW auf dem Parkplatz des Marschachter Hofes auf unbekannte Art und Weise beschädigt. Es sind Schäden in Form von diversen Kratzern entstanden, die Schadenshöhe am VW Golf und am Audi A3 wird auf insgesamt 14.500EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Marschacht unter 04176 - 948930 zu melden.

Buchholz - Am Samstagabend gegen 20:00 Uhr kam es in Buchholz im Seppenser Mühlenweg auf Höhe eines Sportzentrums zu einem Verkehrsunfall bei dem ein bisher unbekanntes Fahrzeug ein geparkten PKW beschädigte. Statt seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, setzte das Fahrzeug seine Fahrt einfach fort. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, möge sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181 - 2850 melden.

Meckelfeld - Die Polizei Seevetal sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am 28.02.2025 bei Cleverfit in Meckelfeld nach Augenzeugen. Im Zeitraum von 21:00 bis 23:00 Uhr wurde auf dem dortigen Parkplatz der BMW 420D der Anzeigenerstatterin durch ein fremdes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallbeteiligte entfernte sich unerlaubt und hinterließ keinen Hinweis. Die Geschädigte stellte den Schaden an ihrem PKW nach ihrem absolvierten Training fest. Wer hat im genannten Zeitraum eine entsprechende Beobachtung machen können? Hinweise werden telefonisch unter der Nummer 04105 - 6200 entgegengenommen.

Neu Wulmstorf - Eingeschlafen und Verkehrsinsel überfahren

In den frühen Samstagmorgenstunden kam es auf der B3 in Mienenbüttel zu einem Verkehrsunfall. Der 28-jährige Fahrzeugführer ist während der Fahrt eingeschlafen und erst kurz vor dem Aufprall mit einem Verkehrsschild aufgewacht. Bis auf eine beschädigte Verkehrsinsel und Blechschaden am PKW ist der Fahrer mit einem Schrecken davongekommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Tostedt - Betrunken und zu schnell auf dem Motorroller unterwegs

Beamte der Polizei Buchholz kontrollierten am Samstagmorgen einen Rollerfahrer, der schneller fuhr, als dies mit einem Versicherungskennzeichen zulässig wäre. Es stellte sich heraus, dass der 20-Jährige keine entsprechende Fahrerlaubnis vorzeigen konnte und zudem unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er pustete einen Wert von 0,94 Promille. Ihn erwarten nun mehrere Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Brackel - Führerscheinverlust nach Trunkenheitsfahrt

Im Rahmen der nächtlichen Streife fiel zwei Beamten gegen 2 Uhr (16.03.2025) ein Mann auf, der in seinem Auto auf dem Fahrersitz schlief. Die Front des Fahrzeuges war stark beschädigt. Der 44-Jährige Fahrzeugführer wurde von den Beamten geweckt, deutlicher Alkoholgeruch konnte festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen vorläufigen Wert von 1,80 Promille. Im Nahbereich konnte ein Schaden an einer Mauer festgestellt werden, der zu den Unfallspuren am Fahrzeug des Mannes passt. Der Schlüssel und der Führerschein des Fahrzeugführers wurden beschlagnahmt.

Fliegenberg - Betrunken unterwegs - Zeugen gesucht

Am Freitagnachmittag, gegen 16:20 Uhr, fuhr ein 36-Jähriger mit seinem schwarzen Opel Astra ohne Kennzeichen auf der Steller Chaussee von Fliegenberg nach Stelle. Weil er betrunken war, geriet sein Auto einige Male in den Gegenverkehr. Gleich mehrere Fahrzeuge mussten in den Grünstreifen ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Darunter war auch ein John Deere Trecker, so eine Zeugin. Die Polizei fand den Fahrer des Opel in einem Wohnhaus in Stelle. Ein Alkoholtest ergab 2,3 Promille. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Gefährdung und Fahren ohne Versicherung eingeleitet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die wegen des Autofahrers ausweichen mussten. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Stelle unter 04174 - 6689815.

A1 - Falsche Kennzeichen

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der A1 am späten Samstagnachmittag fiel Beamten des Autobahnpolizeikommissariats Winsen auf, dass der kontrollierte Pkw (Toyota) nicht zugelassen und versichert ist. An dem Pkw befanden sich die Kennzeichen eines anderen Pkw. Gegen den 70-jährigen Fahrzeugführer, der zugleich Fahrzeugeigentümer ist, wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Kennzeichen werden sichergestellt und die Weiterfahrt wird untersagt.

Kakenstorf - Tageswohnungseinbruch

Am Freitag in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 15:00 Uhr gelangten unbekannte Täter durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Langen Straße und durchsuchten dort sämtliche Räumlichkeiten. Mit unbekanntem Diebesgut flüchteten die Täter unerkannt.

Buchholz - Brand einer Gartenlaube

Gegen 0:45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einer brennenden Gartenlaube in den Itzenbüttler Weg in Buchholz alarmiert. Die Gartenlaube stand bereits im Vollbrand und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Brandursache ist bislang ungeklärt und Gegenstand der Ermittlungen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, möge sich bei der Polizei in Buchholz (04181 2850) melden.

Ohlendorf - Schwere Brandstiftung

Am Sonntag, den 16.03.2025 gegen 3 Uhr morgens, warf ein unbekannter Täter einen Brandsatz unter das Carport eines Einfamilienhauses. Hierdurch gerieten das Carport und zwei anliegende Schuppen in Brand. Der Hauseigentümer bemerkte das Feuer, geistesgegenwärtig gelang es ihm, seinen unter dem Carport geparkten PKW wegzufahren, sodass dieser nicht beschädigt wurde. Der Brand wurde von der örtlichen freiwilligen Feuerwehr gelöscht, ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Die Polizei ermittelt im Fall der besonders schweren Brandstiftung. Hinweise nimmt die Polizei in Seevetal unter der Telefonnummer 04105 - 6200 entgegen.

Emmelndorf - VW Golf von Golfball getroffen

Am Samstagnachmittag (15.03.2025) befuhr ein 44-jähriger Fahrzeugführer mit seinem VW Golf eine Straße nahe des Golfplatzes in Emmelndorf. Plötzlich vernahm er einen lauten Knall. Er stieg aus und besah sich sein Fahrzeug und stellte eine große Delle auf seinem Autodach fest - verursacht durch einen Golfball. Die Straße liegt in der Nähe zur sogenannten Driving Range des Platzes, ein dort ausgeführter Übungsschlag flog zu weit und traf ungewollt den PKW. Eine Schadensregulierung wurde durch Mitarbeitende des Golfplatzes sofort zugesichert.

Marschacht - Alle Reifen gestohlen

Im Hagenweg wurden von einem dort geparkten BMW XDrive alle vier Räder gestohlen. Das Fahrzeug wurde aufgebockt von den Tätern zurückgelassen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitagnachmittag und Samstagfrüh um 06:15 Uhr. Der Schaden beträgt mehr als 5.000 EUR. Die Polizei Marschacht bittet um Hinweise unter 04176 - 948930.

