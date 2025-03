POL-WL: Tödlicher Verkehrsunfall

Winsen (ots) - Einbruch in Fahrradgeschäft - Polizei sucht Zeugen In der Nacht zu Donnerstag, 13.03.2025, in der Zeit zwischen 18 und 08 Uhr, sind Diebe in das Fahrrad-Outlet an der Hamburger Straße eingebrochen. Die Täter hatten dazu eine Hintertür aufgehebelt. Anschließend brachten sie 15 E-Bikes aus dem ...

