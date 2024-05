POL-SO: EK Prio - Ermittlung zweier Ladendiebe

Werl (ots) - Ganz perfide ging ein bislang unbekannter Täter vor, um an das Geld eines 87-jährigen Werlers zu kommen. Am letzten Montag, 13.05.2024, gegen 12:00 Uhr beabsichtigte der 87-jährige zum Briefkasten in die Lindenallee zu gehen. Auf dem Weg dorthin sei er von einem Mann angesprochen worden der ihm Kleidung und eine Uhr "andrehen" wollte. Dies hat der Senior abgelehnt, was der Täter aber nicht akzeptieren ...

