Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Mühlheim - Randalierer im Linienbus

Warstein (ots)

Am gestrigen Dienstag, gegen 11:25 Uhr, wurde die Polizei zur Bushaltestelle an der Möhnestraße gerufen. Ein Fahrgast, der bereits in Soest zugestiegen war, weigerte sich trotz Aufforderung des Busfahrers, den Linienbus zu verlassen. Der 30-jährige Mann, der derzeit über keinen festen Wohnsitz verfügt, war nicht nur stark alkoholisiert, sondern rauchte im Bus eine Zigarette und beleidigte den Busfahrer. Als dieser ihn aufforderte, den Bus sofort zu verlassen, schlug der Betrunkene dem 47-jährigen Fahrer mit der Faust in das Gesicht. Im Nachgang stellte sich heraus, dass der 30-Jährige bereits in Soest weitere Fahrgäste beleidigt hatte. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell