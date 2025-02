POL-ST: Ibbenbüren, Schwerer Verkehrsunfall - 15-Jährige schwer verletzt

Steinfurt (ots) - Am Mittwoch (18.02.2025) ist gegen 15.00 Uhr im Waldstück Am Lehrsteinbruch eine Holzhütte abgebrannt. Die Feuerwehr löschte das Feuer, trotzdem brannte die etwa 9 x 4 Meter große Hütte fast komplett nieder. Die Brandursache ist noch unbekannt. Zeugen, die dort in dem Zeitraum verdächtige Beobachten gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren unter der Telefonnummer 0 54 51/5 ...

mehr