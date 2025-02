POL-ST: Ladbergen, Betrug durch Quishing

Steinfurt (ots) - Unbekannte Täter sind am Montag (17.02.) in der Zeit von 14.40 Uhr bis 18.45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Wupperstraße Ecke Salzweg eingestiegen. Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen eine Terrassentür auf und durchsuchten das Haus. Ob sie Beute gemacht haben, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der angegebenen Zeit etwas Auffälliges ...

