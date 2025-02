Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Täter lässt Einbruchwerkzeug am Tatort Zeugen gesucht

Greven (ots)

In den frühen Montagmorgenstunden (17.02.) ist ein Ehepaar in einem Mehrparteienhaus in der Straße Hinter der Lake, von einem Einbrecher überrascht worden. Gegen 04.30 Uhr sind sie durch laute Geräusche geweckt worden. Daraufhin haben sie in einem Zimmer ihrer Wohnung, dass zu einem Laubengang hin liegt, ein Fenster geöffnet. Dabei entdeckten sie einen maskierten Mann, der augenscheinlich versuchte, ihre Eingangstür aufzuhebeln. Der Bewohner sprach den Täter an, worauf dieser durch das geöffnete Fenster in die Wohnung des Ehepaars gesprungen ist und in die Wohnung ging. Das Ehepaar hat sich daraufhin geistesgegenwärtig in dem Zimmer eingeschlossen. Sie blieben unverletzt. Der Täter hat aus der Wohnung einen Tresor mit Schmuck und Bargeld gestohlen. Insgesamt wird der Schaden auf eine niedrige fünfstellige Summe geschätzt. Der Täter hat am Tatort sein Tatwerkzeug liegen lassen (siehe Foto). Die Bewohner der Wohnung beschreiben den Täter als männlich, mit einer großen und kräftigen Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er dunkle Kleidung und eine schwarze Sturmhaube. Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Täter oder dem Tatwerkzeug machen kann, wird gebeten die Polizei Greven unter 02571/928-4455 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell