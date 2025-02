POL-ST: Neuenkirchen, Öffentlichkeitsfahndung Diebstahl aus Juweliergeschäft

Steinfurt (ots) - In den frühen Sonntagmorgenstunden (16.02.) in der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 09.45 Uhr ist in das evangelische Gemeindehaus an der Fürstenstraße eingebrochen worden. Unbekannte öffneten gewaltsam die Terrassentür und durchsuchten im Gemeindehaus sämtliche Schränke und Schubladen. Gestohlen wurden nach ersten Erkenntnissen Lebensmittel. Die ...

