POL-ST: Hörstel, Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Lkw touchiert 65-Jährigen

Greven (ots) - In den frühen Montagmorgenstunden (17.02.) ist ein Ehepaar in einem Mehrparteienhaus in der Straße Hinter der Lake, von einem Einbrecher überrascht worden. Gegen 04.30 Uhr sind sie durch laute Geräusche geweckt worden. Daraufhin haben sie in einem Zimmer ihrer Wohnung, dass zu einem Laubengang hin liegt, ein Fenster geöffnet. Dabei entdeckten sie ...

