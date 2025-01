POL-REK: 250107-1: Ladendieb in Baumarkt gestellt

Hürth (ots) - Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht Zeugen und Hinweisgeber Am Samstagnachmittag (28. Dezember 2024) ist eine Passantin (24) in Hürth-Efferen durch einen Hundebiss so schwer verletzt worden, dass sie mehrere Tage stationär in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Nach Aussagen der Geschädigten soll es sich bei dem freilaufenden Hund um einen Boxer ...

mehr