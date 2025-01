Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250106-3: Betrüger erbeuteten mehrere tausend Euro

Frechen (ots)

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet in Folge eines Betruges nach einer bislang unbekannten Frau und ihrem mutmaßlichen Komplizen. Den beiden Verdächtigen wird vorgeworfen, am Samstagmittag (4. Januar) in Frechen einen Senior um mehrere tausend Euro betrogen zu haben.

Gesucht werden eine etwa 170 Zentimeter große Frau mit schwarzen, schulterlangen Haaren und ein 160 bis 170 Zentimeter großer Mann. Zur Tatzeit habe die Verdächtige einen hell-beigen Anorak und ihr Komplize eine beige Schiebermütze und eine blaue Jacke getragen. Hinweise nehmen die zuständigen Beamten des Kriminalkommissariats 12 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen solle der Geschädigte gegen 14 Uhr von einer weiblichen Person angerufen worden sein, die sich als Polizistin ausgegeben habe. In dem Glauben, dass es Verbrecher auf ihn abgesehen haben und die falschen Polizisten ihm helfen wollen, deponierte der Mann seine Wertgegenstände außerhalb seiner Wohnung im Bereich der Straße "Im Klarenpesch". Hier erschienen kurze Zeit später die beiden gesuchten Verdächtigen. Anschließend sollen die Wertgegenstände gefehlt haben. Nachdem der Geschädigte den Betrug durchschaut hatte, erstattete er Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis informiert: Polizeibeamte, Staatsanwälte und andere Amtsträger verlangen niemals die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen.

Unser Rat an Sie: Geben Sie keine Informationen zu Wertgegenständen, Bargeldbeständen oder Bankkonten an Anrufer heraus und bleiben Sie vorgetragenen Forderungen gegenüber skeptisch. Lassen Sie Unbekannte nicht in Ihre Wohnung und übergeben Sie kein Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen. Lassen Sie sich in Telefonaten nicht unter Druck setzen und legen Sie auf. Wenden Sie sich im Zweifelsfall über den Notruf 110 an die Polizei. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell