Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250103-2: Autofahrer bei Zusammenstoß in Kreisverkehr schwer verletzt

Hürth (ots)

Unfallstelle mehrere Stunden gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen (3. Januar) in Hürth ist ein Autofahrer (55) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Laut ersten Informationen war ein 55-Jähriger mit seinem Honda gegen 5.40 Uhr auf der Fahrbahn des Kreisverkehrs der Straße "An der Hasenkaule" und Winterstraße unterwegs. Zeitgleich sei ein Transporterfahrer (23) in Richtung Hermülheim in den Kreisverkehr eingefahren und aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Wagen des 55-Jährigen zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls habe sich der Honda gedreht und sei an einer Laterne zum Stehen gekommen. Dabei wurde der Autofahrer schwer verletzt.

Polizisten sperrten die Unfallstelle bis etwa 7.30 Uhr ab, nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Ein Abschleppunternehmen transportierte das beschädigte Auto ab. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell