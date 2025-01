Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250103-1: Zeugensuche nach Einbruch in Kiosk

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Aufmerksame Zeugen riefen Polizei

Die Polizei fahndet derzeit nach zwei Unbekannten, die am frühen Freitagmorgen (3. Januar) in einen Kiosk in Pulheim eingebrochen sein sollen. Laut ersten Informationen sollen die Täter mit einem schwarzen VW-Passat vor dem Kiosk angehalten haben. Einer der Männer habe einen grünen Kapuzenpullover oder eine Jacke, eine dunkle Hose, helle Sportschuhe, eine helle Mütze und schwarze Handschuhe getragen. Die weitere Person sei dunkel gekleidet gewesen. Beide Unbekannte seien maskiert gewesen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Aufmerksame Zeugen riefen gegen 3.45 Uhr die Polizei. Unbekannte seien in einen Kiosk an der Sinnersdorfer Straße eingebrochen und sollen Gegenstände aus dem Laden in ein geparktes Auto tragen. Einer der Täter habe dabei eine lange Stange bei sich gehabt. Als ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht im Bereich des Tatorts entlanggefahren sei, sollen die mutmaßlichen Diebe in das Auto gestiegen und in Richtung Albrecht-Dürer-Straße davon gefahren sein.

Alarmierte Polizisten fahndeten umgehend nach den Tätern. Weitere Beamte stellten vor Ort fest, dass die Unbekannten eine Glasscheibe zerstört hatten und so in das Geschäft gelangt sind. Die Einsatzkräfte sicherten Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige.Ob die Täter etwas entwendeten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (sc)

