Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250106-2: Einbrüche in drei Einfamilienhäuser - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bewohner überraschte drei Täter

Die Polizei fahndet in drei Fällen nach Unbekannten, die im Zeitraum zwischen Freitag (3. Januar) und Sonntag (5. Januar) in Einfamilienhäuser eingebrochen sein sollen. Sie sollen Schmuck und Münzen entwendet haben. In einem Fall sollen drei dunkel gekleidete Männer bei der Tat von einem Bewohner überrascht worden sein.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen Unbekannte am Freitag zwischen 10.30 Uhr und 22 Uhr in der Nähe der Danziger Straße in Kerpen in ein Einfamilienhaus eingebrochen sein. Sie sollen ein Fenster und Türen aufgehebelt, das Haus durchwühlt und mit Schmuck geflüchtet sein.

Der zweite Einbruch ereignete sich am Samstagabend (4. Januar) in Kerpen. Dort sollen drei dunkel gekleidete Männer von einem Bewohner eines Einfamilienhauses an der Grubenallee gegen 19.30 Uhr überrascht worden sein. Als er das Haus betreten habe, seien sie durch eine aufgehebelte Terrassentür geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die genaue Beute ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der dritte Einbruch in Bergheim, in der Nähe des Lombardrings, soll sich am Sonntag zwischen 14.30 Uhr und 19.10 Uhr ereignet haben. Hier sollen Unbekannte ein Fenster aufgehebelt und das gesamte Haus durchwühlt haben. Sie sollen Münzen entwendet haben.

Alarmierte Polizisten sicherten in allen drei Fällen Spuren und fertigten Strafanzeigen. Die Ermittlungen der zuständigen Kriminalbeamten dauern an. (rs)

