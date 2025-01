Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250106-1: Freilaufender Hund beißt zu - Passantin schwer verletzt

Hürth (ots)

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht Zeugen und Hinweisgeber

Am Samstagnachmittag (28. Dezember 2024) ist eine Passantin (24) in Hürth-Efferen durch einen Hundebiss so schwer verletzt worden, dass sie mehrere Tage stationär in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Nach Aussagen der Geschädigten soll es sich bei dem freilaufenden Hund um einen Boxer oder Boxermischling gehandelt haben. Das Tier hatte Kniehöhe, habe braun gestromtes kurzes Fell und sei ohne Halsband umhergelaufen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Zudem sind für die Ermittler Hinweise wichtig, die zu dem Hundehalter führen könnten. Die zuständigen Beamten des Kriminalkommissariats 23 nehmen Informationen unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand war die 24-Jährige gegen 14.30 Uhr auf der Bachstraße in Richtung Hermülheim unterwegs. In Höhe der Moselstraße habe sie dann den freilaufenden Hund gesehen. Das zunächst zutrauliche Tier biss ihr schließlich unvermittelt in den Unterarm. Nachdem sie vor Schmerz laut geschrien habe, sei der Vierbeiner auf der Bachstraße in Richtung Köln weggelaufen. Aus dem Krankenhaus verständigte die Anzeigenerstatterin die Polizei.

Polizisten fuhren nach der Anzeigenaufnahme zum Tatort um Spuren zu sichern. Zudem befragten die Beamten Anwohner. Die Ermittlungen dauern an. (he)

