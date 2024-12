Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Farbschmierereien - Zeugen gesucht

Wörth (ots)

In der Zeit von Donnerstag (05.12.2024) bis Montag (09.12.2024) beschmierten Unbekannte mehrfach ein Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße (nahe Untere Mehlgasse) in Wörth mit Malstiften. Auf das Fenster wurden Beleidigungen in kyrillischer Schrift geschrieben. Da in dem Mehrfamilienhaus auch ukrainische Staatsangehörige wohnhaft sind, kann ein Zusammenhang zum Russland-Ukraine-Krieg nicht ausgeschlossen werden. Durch Nachbarn wurden zum fraglichen Tatzeitraum zwei bis drei verdächtige Männer beobachtet, die etwas mit der Tat zu tun haben könnten. Die Männer konnten nur vage als mittelalt und ca. 1,70 m groß beschrieben werden.

Haben Sie etwas Verdächtiges in der Hauptstraße beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei Wörth unter 07271 9221-0 oder piwoerth@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell