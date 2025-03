POL-MK: Diebe und Betrüger

Lüdenscheid (ots) - Am Samstag versuchten sich Unbekannte an einem Wohnhaus an der Volmestraße. Zwischen 12 und 0 Uhr hantierten sie am Schloss der Haustür, richteten jedoch lediglich Sachschaden an. Nun ermittelt die Kriminalpolizei, Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

