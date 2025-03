POL-MK: Diebe unterwegs

Hemer (ots) - An der Poststraße versuchten Unbekannte über das Wochenende, in ein Versicherungsbüro einzubrechen. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen machten sie sich an der Eingangstür zu schaffen. Es entstand Schaden, ins Innere gelangten sie jedoch nicht. Nun sucht die Polizei Zeugen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

