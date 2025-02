Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall - Drei Personen leicht verletzt

Bünde (ots)

(jd) Ein 56-jähriger Herforder fuhr am Sonntag (2.2.) mit seinem Toyota auf der Osnabrücker Straße in Richtung Bünde. In Höhe der Einmündung zur Sunderbachstraße musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Einer unmittelbar hinter ihm fahrenden, 28-jährigen Bünderin gelang es jedoch nicht, ihren VW rechtzeitig zu bremsen und sie fuhr auf den Toyota auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der 56-Jährige, seine 46-jährige Beifahrerin sowie ein 4-jähriges Kind leicht verletzt. Alle drei wurden mittels hinzugerufener Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

