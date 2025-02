Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden E-Scooter - Polizei sucht Zeugen

Kirchlengern (ots)

(jd) Am Sonntag (2.2) bemerkte eine 16-Jährige aus Kirchlengern gegen 0.25 Uhr, dass ihr E-Scooter entwendet wurde. Am Samstag hatte sie den Scooter gegen Mittag an einem Fahrradständer nahe der Ravensberger Straße abgestellt und verschlossen. Während ihrer Abwesenheit haben der oder die unbekannten Täter das Schloss gewaltsam geöffnet und dann den Scooter, der einen Wert von rund 600 Euro hat, an sich genommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

