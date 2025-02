Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Drei Personen leicht verletzt

Spenge (ots)

(jd) Am Freitag (31.1.) ereignete sich im Einmündungsbereich Neuenkirchener Straße / Ohsener Straße gegen 15.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Spenger fuhr mit seinem Renault auf der Ohsener Straße aus Richtung Werkstraße kommend und beabsichtigte, an der Einmündung zur Neuenkirchener Straße nach links abzubiegen. Als er in die Einmündung einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einer vorfahrtsberechtigten, 55-jährigen Kia-Fahrerin aus Spenge, die auf der Neuenkirchener Straße in Fahrtrichtung Helliger Weg fuhr. Daraufhin drehte sich der Renault um die eigene Achse und wurde gegen einen BMW geschleudert, den ein 75-Jähriger in Richtung Wallenbrück fuhr. Die 55-Jährige verlor durch die Wucht des Aufpralls die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte auf eine angrenzende Rasenfläche und kam an einer Gartenlaterne zum Stehen. Alle drei Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Durch die hinzugerufene Feuerwehr wurden ausgelaufene Betriebsstoffe abgestreut. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell