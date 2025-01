Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: E-Scooter entwendet - Polizei stellt Tatverdächtigen

Herford (ots)

(hd) Am Donnerstag (30.01.2025) meldete eine Jugendliche gegen 14:00 Uhr den Diebstahl ihres E-Scooters. Diesen hatte sie zuvor an einem Kino an der Elisabethstraße in Herford abgestellt und mit einem Zahlenschloss gesichert. Durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen ergab sich schnell ein Hinweis auf einen Tatverdächtigen. Dieser konnte im Rahmen polizeilicher Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Den 41-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. Der entwendete E-Scooter wird der Eigentümerin übergeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell