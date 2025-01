POL-HF: Zusammenstoß mit geparktem Pkw - Eine Person verletzt

Hiddenhausen (ots) - (jd) Die Abwesenheit der Hauseigentümer am Vormittag nutzten bisher unbekannte Täter gestern (29.1.) aus, um in ein Einfamilienhaus am Schäferweg einzudringen. Augenscheinlich gingen sie ein Fenster im hinteren Bereich des Hauses gewaltsam mittels eines Werkzeugs an, um ins Hausinnere zu gelangen. Hier durchsuchten sie in verschiedenen Räumen ...

mehr