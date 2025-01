Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Flucht und Personenschaden - Grauer PKW fährt Kind an

Löhne, Bad Oeynhausen (ots)

(um) Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford ermittelt derzeit in einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch in Gohfeld an der Koblenzer Straße ereignete. Ein 10-jähriges Mädchen war am Kreisverkehr an der Bültestraße unterwegs, als ein etwa 40 - 50 jähriger PKW Fahrer durch den Kreisel fuhr. Der PKW fuhr dabei der jungen Fußgängerin über den Fuß und verletzte sie. Ohne sich um das Kind zu kümmern, setzte der Mann die Fahrt fort und fuhr weiter. Der Unfall ereignete sich gegen 12:45 Uhr. Die Schülerin erschien dann erst später mit der Mutter an der Polizeiwache Bad Oeynhausen und erstattete eine Anzeige. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenangaben zum genaueren Unfallhergang und dem flüchtigen grauen PKW. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an. Hinweise zur Tat werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

