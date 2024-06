Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0325 --Mann mit Schreckschusswaffe löst zwei Polizeieinsätze aus--

Ort: Bremen-Mitte/Gröpelingen, OT Altstadt, Oslebshausen, Am Brill/Bahnhof Oslebshausen Zeit: 06.06.2024 09:50 Uhr, 11:05 Uhr

Am Donnerstag löste ein Mann mit einer Schreckschusswaffe in Mitte und im Ortsteil Oslebshausen Polizeieinsätze aus. Einsatzkräfte der Polizei Bremen konnten mithilfe der Bundespolizei einen 21 Jahre alten Mann vorläufig festnehmen.

Gegen 09:50 Uhr meldeten Anrufer über den Notruf der Polizei, dass in einem Zug am Bahnhof Oslebshausen ein Mann eine andere Person mit einer Schusswaffe bedrohen würde. Sein unbekannter Komplize hielt die Person dabei fest. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte sicherten gemeinsam mit der Bundespolizei den Bereich ab, befragten Zeugen und durchsuchten den Zug. Dabei konnte keine Person mit Schusswaffe festgestellt werden. Für die Dauer der Maßnahmen war der Zugverkehr zwischen Bremen-Hauptbahnhof und Bremen-Vegesack zeitweise eingeschränkt . Gegen 11:05 Uhr rückte die Polizei zu einem Einsatz in der Altstadt aus. An der Haltestelle Am Brill kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Ein 19-Jähriger wurde mit einer Schusswaffe bedroht und ihm wurde Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Mithilfe von Zeugenaussagen konnte ein 21 Jahre alter Mann in Tatortnähe gestellt werden. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten eine Schreckschusswaffe, ein Teppichmesser und weiteres Raubgut aus einer anderen Straftat. Nach einem Abgleich von Bildmaterial aus dem Zug, das die Bundespolizei zur Verfügung stellte, kam heraus, dass es sich bei dem 21-Jährigen um die Person handelt, die zuvor im Zug am Bahnhof Oslebshausen gesichtet wurde.

Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen u.a. wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

